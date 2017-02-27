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14:37 (мск), источник: Фонтанка

В Пулково задержан израильтянин, находившийся в розыске 16 лет

В аэропорту Петербурга сотрудники транспортной полиции задержали 40-летнего мужчину, который находился в международном розыске за разбой в Узбекистане.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 27 февраля пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западу, задержанный был в розыске последние 16 лет.

По данным «Фонтанки», иностранца остановили в зоне прилета аэропорта вечером 23 февраля. Мужчина, уроженец Узбекистана, сейчас имеет гражданство Израиля.

Сейчас решается вопрос о его передаче инициаторам розыска.

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