Руководитель кредитного кооператива подозревается в хищении более 166 млн руб

Как сообщает сайт главка, женщина 1952 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения). По версии следствия, обвиняемая, используя служебное положение и в целях личного обогащения, организовала деятельность кооператива по принципу «финансовой пирамиды».

В результате противоправных действий ею было совершено хищение денежных средств 43 пайщиков. Причинённый ущерб превысил 166 млн руб. Дело с утвержденным обвинительным заключение направлено в суд для рассмотрения по существу. По данным открытых источников, руководителем КПК являлась Татьяна Федина.