Омичка купила несуществующие билеты на самолет и лишилась денег

Омичи продолжают попадать в ловушки мошенников, действующих в Интернете. В нескольких городских пунктах полиции уже расследуются уголовные дела по статье «Мошенничество». За последние дни несколько омичей потеряли свои деньги в результате обмана.
Так, очередной жертвой мошенников стала 55-летняя омичка, решившая приобрести авиабилеты. Женщина нашла нужные ей билеты на одном из интернет-сайтов. Омичка внесла данные о пассажирах, оплатила билеты и получила электронные подтверждение. Позже выяснилось, что билеты на авиарейс недействительны — на рейс не были зарегистрированы пассажиры с такой фамилией.
Подобная история произошла с жителем Омска — он присмотрел холодильник на сайте известной компании. Оплатив бытовую технику стоимостью юолее 30 тысяч рублей, омич стал ждать доставку. Однако после того, как все сроки прошли, мужчина обратился в полицию. Выяснилось, что омич сделал заказ на сайте-клоне.
В третьем случае пострадал продавец. Мужчина разместил в Интернете объявление о продаже кресла-коляски и детских ходунков. Покупатель, позвонивший по объявлению, попросил продавца возле банкомата выполнить несколько простых операций. В результате манипуляций, с карточки продавца пропали 3 тысячи рублей.
Сотрудники полиции начали оперативно-разыскные мероприятия.
УМВД России по Омской области напоминает гражданам:
- Для того, чтобы обезопасить себя от уловок мошенников, в первую очередь, относитесь к своей пластиковой карте также, как к наличным деньгам. Всегда держите её подальше от чужих глаз, не оставляйте без присмотра, не передавайте третьим лицам.
- Также не стоит записывать ПИН-код карты на саму карту, на лист бумаги и хранить его рядом с самой картой. Ни в коем случае не сообщайте никому номер карты, ПИН-код, логин и пароль от интернет-банка, а также смс-пароли, приходящие на ваш телефон, какими бы убедительным ни казались предложения о выигрышах, продаже различных товаров или оказании услуг.
- Если вы меняете номер или не планируете им пользоваться длительное время, или утратили телефон, обязательно отключите услугу смс-информирования.
- Если вы решили что-то купить на сайте бесплатных объявлений, внимательно изучите информацию о товаре и еще раз оцените риски, чтобы себя обезопасить.
- Ищите товары в своем регионе и назначайте встречи с продавцами лично, чтобы иметь возможность самостоятельно проверить качество и состояние приобретаемых вещей.
- Если вас просят перечислить деньги на счет в банке заранее, обещая направить товар по почте, вполне вероятно, вас обманывают.
- Если Вы оказались в подобной ситуации, не медлите с обращением в полицию.