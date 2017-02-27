Омичка купила несуществующие билеты на самолет и лишилась денег

Омичи продолжают попадать в ловушки мошенников, действующих в Интернете. В нескольких городских пунктах полиции уже расследуются уголовные дела по статье «Мошенничество». За последние дни несколько омичей потеряли свои деньги в результате обмана.

Так, очередной жертвой мошенников стала 55-летняя омичка, решившая приобрести авиабилеты. Женщина нашла нужные ей билеты на одном из интернет-сайтов. Омичка внесла данные о пассажирах, оплатила билеты и получила электронные подтверждение. Позже выяснилось, что билеты на авиарейс недействительны — на рейс не были зарегистрированы пассажиры с такой фамилией.

Подобная история произошла с жителем Омска — он присмотрел холодильник на сайте известной компании. Оплатив бытовую технику стоимостью юолее 30 тысяч рублей, омич стал ждать доставку. Однако после того, как все сроки прошли, мужчина обратился в полицию. Выяснилось, что омич сделал заказ на сайте-клоне.

В третьем случае пострадал продавец. Мужчина разместил в Интернете объявление о продаже кресла-коляски и детских ходунков. Покупатель, позвонивший по объявлению, попросил продавца возле банкомата выполнить несколько простых операций. В результате манипуляций, с карточки продавца пропали 3 тысячи рублей.

Сотрудники полиции начали оперативно-разыскные мероприятия.

УМВД России по Омской области напоминает гражданам: