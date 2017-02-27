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14:31 (мск), источник: Om1.ru

Омичка купила несуществующие билеты на самолет и лишилась денег

За последнее время обворованы мошенниками были двое мужчин — один покупал холодильник, другой — продавал инвалидную коляску.

Омичи продолжают попадать в ловушки мошенников, действующих в Интернете. В нескольких городских пунктах полиции уже расследуются уголовные дела по статье «Мошенничество». За последние дни несколько омичей потеряли свои деньги в результате обмана.

Так, очередной жертвой мошенников стала 55-летняя омичка, решившая приобрести авиабилеты. Женщина нашла нужные ей билеты на одном из интернет-сайтов. Омичка внесла данные о пассажирах, оплатила билеты и получила электронные подтверждение. Позже выяснилось, что билеты на авиарейс недействительны — на рейс не были зарегистрированы пассажиры с такой фамилией.

Подобная история произошла с жителем Омска — он присмотрел холодильник на сайте известной компании. Оплатив бытовую технику стоимостью юолее 30 тысяч рублей, омич стал ждать доставку. Однако после того, как все сроки прошли, мужчина обратился в полицию. Выяснилось, что омич сделал заказ на сайте-клоне.

В третьем случае пострадал продавец. Мужчина разместил в Интернете объявление о продаже кресла-коляски и детских ходунков. Покупатель, позвонивший по объявлению, попросил продавца возле банкомата выполнить несколько простых операций. В результате манипуляций, с карточки продавца пропали 3 тысячи рублей.

Сотрудники полиции начали оперативно-разыскные мероприятия.

УМВД России по Омской области напоминает гражданам:

  • Для того, чтобы обезопасить себя от уловок мошенников, в первую очередь, относитесь к своей пластиковой карте также, как к наличным деньгам. Всегда держите её подальше от чужих глаз, не оставляйте без присмотра, не передавайте третьим лицам.
  • Также не стоит записывать ПИН-код карты на саму карту, на лист бумаги и хранить его рядом с самой картой. Ни в коем случае не сообщайте никому номер карты, ПИН-код, логин и пароль от интернет-банка, а также смс-пароли, приходящие на ваш телефон, какими бы убедительным ни казались предложения о выигрышах, продаже различных товаров или оказании услуг.
  • Если вы меняете номер или не планируете им пользоваться длительное время, или утратили телефон, обязательно отключите услугу смс-информирования.
  • Если вы решили что-то купить на сайте бесплатных объявлений, внимательно изучите информацию о товаре и еще раз оцените риски, чтобы себя обезопасить.
  • Ищите товары в своем регионе и назначайте встречи с продавцами лично, чтобы иметь возможность самостоятельно проверить качество и состояние приобретаемых вещей.
  • Если вас просят перечислить деньги на счет в банке заранее, обещая направить товар по почте, вполне вероятно, вас обманывают.
  • Если Вы оказались в подобной ситуации, не медлите с обращением в полицию.

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