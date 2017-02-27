В Казани перевернулся внедорожник
Данные о пострадавших уточняются.
Данные о пострадавших уточняются.
(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). В Казани произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль, сообщают пользователи социальных сетей.
Происшествие случилось сегодня на подъеме с улицы Подлужнй на мост Миллениум. Водитель внедорожника «Рено Дастер» не справился с управлением, в результате чего машина съехала на обочину и перевернулась.
Устанавливаются все детали происшествия. Данные о пострадавших уточняются.