В Казани перевернулся внедорожник

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). В Казани произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль, сообщают пользователи социальных сетей.

Происшествие случилось сегодня на подъеме с улицы Подлужнй на мост Миллениум. Водитель внедорожника «Рено Дастер» не справился с управлением, в результате чего машина съехала на обочину и перевернулась.