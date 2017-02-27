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14:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани перевернулся внедорожник

Данные о пострадавших уточняются.

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). В Казани произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль, сообщают пользователи социальных сетей.

Происшествие случилось сегодня на подъеме с улицы Подлужнй на мост Миллениум. Водитель внедорожника «Рено Дастер» не справился с управлением, в результате чего машина съехала на обочину и перевернулась.

Устанавливаются все детали происшествия. Данные о пострадавших уточняются.

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