Два лыжника попали в больницу после катания на ГЛК под Кыштымом

Лыжники из Челябинска попали в больницу после неудачного спуска со склона на территории ГЛК под Кыштымом, сообщает «Кыштымский рабочий» со ссылкой на центральную городскую больницу.

Оба инцидента произошли 24 февраля. Сначала в медучреждение доставили 20-летнего парня с переломами рёбер и рваными ранами лица: молодой человек отвлёкся от трассы и упал. Чуть позже в реанимацию доставили 21-летнюю девушку, которая при падении на большой скорости ушибла почку.

Напомним, в феврале 2014 года на горнолыжном комплексе под Кыштымом погибла 14-летняя школьница, во время спуска врезавшаяся в дерево, а спустя несколько дней на ГЛЦ под Кусой на большой скорости столкнулись лыжница и сноубордист.