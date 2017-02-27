Жительница Перми украла 9,5 млн рублей через мобильный банк

В период с 2012 по 2014 год, она покупала сим-карты, а затем направляла запросы в сервисные центры, получала оттуда информацию о подключенной услуге «мобильный банк» прежних владельцев номеров. Чаще всего те забывали отключить эту услугу. Получив нужные сведения, обвиняемая совершала хищение чужих средств. Таким образом, она присвоила более 9,5 миллионов рублей.

Сейчас женщине предъявлено обвинение по статье 158 УК РФ (кража). Потерпевшими по этому делу являются жители не только Пермского края, но и Татарстана, Удмуртии, Хакасии, Краснодарского края, Челябинской и Тюменской областей.

Объем уголовного дела составил двадцать томов. Сейчас оно направлено в суд.

Кстати, она уже была дважды судима за подобные преступления. В первый раз ее оштрафовали на сто тысяч рублей, во второй раз освободили от наказания в связи с амнистией.

Если суд признает ее виновной, она может быть приговорена к пяти годам лишения свободы. Кроме того, ей придется вернуть незаконно полученные деньги.