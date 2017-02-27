В Казани десятки автомобилистов повредили колеса машин, угодив в ямы с острыми краями

— Ночью яму не видно, да и никаких предупреждающих знаков на этом участке нет, — рассказывает один из водителей.

Сообщается, что ямы образовались в сторону озера Лебяжье.

Мужчина вызвал сотрудников ГАИ и зафиксировал повреждения. Также сообщается, что он намерен судиться с дорожными службами.

Отмечается, что автомобилисты повредили не только шины, но и диски.