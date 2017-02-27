В Петербурге поймали пятерых «зацеперов», в том числе взрослых
На железнодорожной станции Пискаревка транспортные полицейские задержали троих 14-летних «зацеперов», которые ехали, прицепившись к электричке из Сосново.
На железнодорожной станции Пискаревка транспортные полицейские задержали троих 14-летних «зацеперов», которые ехали, прицепившись к электричке из Сосново.
А с высокоскоростного поезда Москва — Петербург около Московского вокзала сняли двоих великовозрастных для такого развлечения хулиганов: одному — 19 лет, второму — 23 года.
Как сообщает 27 февраля
Напомним, самое массовое за последнее время задержание «зацеперов» в Петербурге было 4 февраля: на железнодорожной станции Ленинский проспект поймали сразу 14 парней от 13 до 17 лет, пытавшихся зацепиться на электричке, следующей в Лугу.