В Петербурге поймали пятерых «зацеперов», в том числе взрослых

А с высокоскоростного поезда Москва — Петербург около Московского вокзала сняли двоих великовозрастных для такого развлечения хулиганов: одному — 19 лет, второму — 23 года.

Как сообщает 27 февраля пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, молодым людям выписали административные протоколы о нарушении правил поведения на транспорте, а за несовершеннолетних по статье КоАП «Неисполнение обязанностей по воспитанию» будут отвечать их родители.

Напомним, самое массовое за последнее время задержание «зацеперов» в Петербурге было 4 февраля: на железнодорожной станции Ленинский проспект поймали сразу 14 парней от 13 до 17 лет, пытавшихся зацепиться на электричке, следующей в Лугу.