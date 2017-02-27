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15:01 (мск), источник: СуперОмск

Омский минспорт прокомментировал инцидент с отломанным куском крыши велотрека

В минувшие выходные соцсети обошли фотографии омского велотрека — кусок крыши здания отвалился и угрожающе навис, рискуя сорваться вниз.

Сегодня в министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта прокомментировали инцидент. Как пояснил директор «Омского областного центра спортивной подготовки» Антон Скоробогатов, 26 февраля проводилась плановая очистка кровли от снега.

«Место схода снега было огорожено, на месте схода снега присутствовали сотрудники областного Центра и подрядчика по обслуживанию кровли. Были приняты меры: периметр здания огражден для недопущения доступа людей и транспорта на территорию. В 11:20 произошел обрыв части кровельного ограждения в том месте, где оно выполняло функцию снегоудержания, в результате чего произошел сход снега в данном месте», — сообщил руководитель учреждения.

Сейчас в случившемся разбирается специальная комиссия вместе с экспертами. В целом же, по словам Скоробогатова, крышу этой зимой обслуживали в соответствии с рекомендациями генерального проектировщика.

Велотрек открыли в Омске 1 сентября 2014 года. Это первое подобное крытое сооружение за Уралом, аналогичные существуют только в Москве и Петербурге. Проектировала объект голландская компания Sander Douma Architechten BNA, в портфеле которой присутствует олимпийский трек в Афинах. Строительство спорткомплекса сопровождалось скандалом — первый подрядчик ИПК «Жилстрой» не нашёл общего языка с областными властями по поводу окончательной стоимости контракта, поэтому заканчивать велотрек пришлось новосибирской «Трейс-Регион». В итоге объект обошелся в более чем 700 миллионов рублей.

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