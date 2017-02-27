Омский минспорт прокомментировал инцидент с отломанным куском крыши велотрека

Сегодня в министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта прокомментировали инцидент. Как пояснил директор «Омского областного центра спортивной подготовки» Антон Скоробогатов, 26 февраля проводилась плановая очистка кровли от снега.

«Место схода снега было огорожено, на месте схода снега присутствовали сотрудники областного Центра и подрядчика по обслуживанию кровли. Были приняты меры: периметр здания огражден для недопущения доступа людей и транспорта на территорию. В 11:20 произошел обрыв части кровельного ограждения в том месте, где оно выполняло функцию снегоудержания, в результате чего произошел сход снега в данном месте», — сообщил руководитель учреждения.