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15:12 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии коммунальное предприятие не известило о смерти работника

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Абзелиловском районе муниципальное коммунальное предприятие оштрафовано на крупную сумму за нарушение правил охраны труда.

Несоблюдение требований трудового кодекса выявилось в ходе проверки, которая была инициирована по другому поводу. 61-летний сотрудник МУП скончался на работе, как установила медэкспертиза — от геморрагического инсульта. Однако, даже если смерть не связана с производством, работодатель обязан в трехдневный срок уведомить о произошедшем Гострудинспекцию. Но в ведомство обратилась дочь погибшего.

По заявлению была проведена проверка, в ходе которой установлено, что работник умер от заболевания. Однако попутно обнаружилось, что предприятие не обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты, не проводит оценку условий труда, обучение и проверку знаний требований охраны труда. Сумма штрафов, в том числе за сокрытие несчастного случая, составила 249 тысяч рублей.

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