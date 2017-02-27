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15:34 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Областной суд отменил оправдательный приговор экс-ректору политеха в Иркутске

Дело будет направлено на новое рассмотрение в Свердловский районный суд.

Областной суд отменил оправдательный приговор бывшему ректору Иркутского государственного технического университета (ныне ИрНИТУ) Ивану Головных 22 февраля в Иркутске. Дело направят на новое рассмотрение в суд первой инстанции — Свердловский районный суд. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда.

Напомним, что бывший ректор Иркутского государственного технического университета (ныне ИрНИТУ), доктор технических наук Иван Головных, признанный невиновным по делу о незаконной передаче земли вуза под застройку, считает участие нынешнего руководства «политеха» на стороне обвинения незаконным. Он также ожидает обжалования оправдательного приговора и, по его словам, «готов идти вплоть до Верховного суда».

В Свердловском районном суде Иркутска был вынесен оправдательный приговор по уголовному делу в отношении бывшего ректору Иркутского национально-исследовательского технического университета (ИрНИТУ) Ивана Головных, признав его невиновным по всем предъявлявшимся обвинениям. Адвокат бывшего главы вуза Максим Орешкин сообщил корр. ИА IrkutskMedia, что прокурор наверняка будет обжаловать приговор и говорить об окончательной победе пока рано.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что бывший ректор НИ ИрГТУ подозревался в превышении должностных полномочий. Он мог незаконно передать часть земельного участка площадью около 3 га, принадлежащего на праве собственности Российской Федерации и находящегося в пользовании ИрГТУ, под коммерческую застройку одной из строительных фирм Иркутска.

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