В гибели деда с внуками под Ачитом подозревают отчима детей

По факту гибели в Ачитском районе 58-летнего мужчины и его внуков 2 и 7 лет возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Об этом «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла утром 23 января 2017 года в селе Афанасьевское. Погибшие отравились угарным газом: в дом шел дым из топившейся печи.

Как выяснилось, печь собирал отчим детей, хотя у него нет навыков каменщика. 22 января подозреваемый протопил печь и рано закрыл заслонку. Весь вечер он распивал алкоголь с родителями сожительницы. Спустя некоторое время дед с внуками пошли спать, а отчим с тещей продолжили застолье. Из-за угарного газа им то и дело становилось плохо — они выходили на улицу подышать, что и спасло им жизнь. Дед с внуками задохнулись.

Решается вопрос о предъявлении отчиму обвинения. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.