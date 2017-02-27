В Одессе на стройке нашли почти сотню снарядов (Видео)

В Одессе спасатели обнаружили 92 снаряда времен Второй мировой войны на участок по Люстдорфской дороге и улице Костанди, где сейчас возводят жилые многоэтажки, пишет «Думская».

Спасатели отмечают, что информация об обнаружении во время строительства жилого комплекса по Люстдорфской дороге взрывоопасных предметов поступило 21 февраля.

С тех пор пиротехническая группа изъяла со стройплощадки и обезвредила в целом 89 артиллерийских снарядов калибра 88 миллиметров.

Позже спасателей вызвали на стройплощадку по улице Костанди. Там найдены три артснаряда времен Второй мировой калибра 76 мм. На местах продолжают работать группы пиротехников.