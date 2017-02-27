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15:26 (мск), источник: Sputnik.by

Казакевич об исках потерпевших: суммы должны быть меньше

Отец и мать обвиняемого присутствуют в зале суда, они сидят рядом с потерпевшими, мать кутается в шаль и плачет.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 фев — Sputnik. Потрепавшие по делу о кровавой резне в ТЦ «Новая Европа» продолжили сегодня заявлять иски о возмещении, передает корреспондент Sputnik в понедельник из зала Мингорсуда. В частности, иск о возмещении морального вреда заявила дирижер из Минска, которая первой столкнулась с Владиславом Казакевичем в ТЦ «Новая Европа», но ей удалось избежать нападения. Девушка заявила иск в размере 1,5 тысяч белорусских рублей.

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Всего потерпевшие, среди которых мать убитой Елены Александронец, ее муж, дочь, сестра, а также еще три женщины, заявили к Казакевичу иски о возмещении материального и морального вреда на сумму более 360 тысяч белорусских рублей.

Казакевич, отвечая на вопрос суда о его отношении к заявленным искам, сказал, что все иски о возмещении материального вреда признает, а о возмещении морального ущерба признает частично, поскольку у него есть вопросы по суммам заявленных исков.

«Поменьше иски должны быть», — сказал Казакевич. Как было оглашено в зале суда, родители выплачивают деньги потерпевшим, в частности отец выплатил дочке убитой 2 тысячи белорусских рублей.

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