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15:39 (мск), источник: БЕЛТА

В Гродно пьяный водитель вез детей в сад и на пешеходном переходе сбил маму с ребенком

Сегодня утром на улице Весенней «Мазда» сбила на пешеходном переходе женщину с ребенком на руках. 33-летний водитель автомобиля накануне вечером пил пиво у себя дома, а утром решил отвезти детей в детсад.

27 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно пьяный водитель вез детей в детский сад и на пешеходном переходе сбил маму с ребенком. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Сегодня утром на улице Весенней «Мазда» сбила на пешеходном переходе женщину с ребенком на руках. 33-летний водитель автомобиля накануне вечером пил пиво у себя дома, а утром решил отвезти детей в детсад. Женщину с ребенком он заметил, когда машина уже выехала на пешеходный переход.

Пешеходы ударились о дверь автомобиля, женщине оказывалась медицинская помощь. Анализ показал, что содержание алкоголя в организме водителя превышало допустимое более чем в два раза.

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