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15:34 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Станцию метро «Площадь Восстания» затянуло дымом

В центре Петербурга проходят противопожарные учения.

Источник: РИА "Новости"

Метро «Площадь Восстания» затянуло дымом, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Очевидцы сообщают о задымлении днем 27 февраля.

Свидетели инцидента предположили, что на станции произошел пожар, однако в пресс-службе петербургского метрополитена заверили, что никакого возгорания не было: на улице перед вестибюлем «Площади Восстания» проходят противопожарные учения.

Напомним, ранее в понедельник на Московском вокзале состоялись совместные учения полиции и ОМОН. В рамках мероприятия вокзал был «заминирован».

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