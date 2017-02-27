Станцию метро «Площадь Восстания» затянуло дымом
В центре Петербурга проходят противопожарные учения.
В центре Петербурга проходят противопожарные учения.
Метро «Площадь Восстания» затянуло дымом, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Очевидцы сообщают о задымлении днем 27 февраля.
Свидетели инцидента предположили, что на станции произошел пожар, однако в
Напомним, ранее в понедельник на Московском вокзале состоялись совместные учения полиции и ОМОН. В рамках мероприятия вокзал был «заминирован».