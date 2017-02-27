Станцию метро «Площадь Восстания» затянуло дымом

Метро «Площадь Восстания» затянуло дымом, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Очевидцы сообщают о задымлении днем 27 февраля.

Свидетели инцидента предположили, что на станции произошел пожар, однако в пресс-службе петербургского метрополитена заверили, что никакого возгорания не было: на улице перед вестибюлем «Площади Восстания» проходят противопожарные учения.

Напомним, ранее в понедельник на Московском вокзале состоялись совместные учения полиции и ОМОН. В рамках мероприятия вокзал был «заминирован».