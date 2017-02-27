25-летний водитель загоревшейся после ДТП легковушки погиб в Ростовской области, сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД региона.

ДТП произошло в ночь на 27 февраля на 19-м километре трассы Ростов — Азов.

По предварительным данным, автомобиль «Лада Приора», водитель которого не справился с управлением, врезался в опору рекламного щита, опрокинулся и загорелся.

Находившийся за рулем легковушки скончался от полученных травм. В настоящее время полицейские проводят проверку по факту аварии.