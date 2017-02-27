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15:54 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье пациента осудят за избиение медиков скорой помощи

По предварительным данным, пьяный мужчина напал на врачей.

49-летний житель села Вознесенское ответит в суде за нападение на медиков скорой помощи.

По предварительным данным, у мужчины поднялось давление, ему вызвали скорую помощь. Когда на место приехали медики, они заметили, что гражданин пьян. Когда ему начали оказывать медпомощь, пациент набросился на медиков с кулаками. В итоге пришлось вызвать полицию.

Как сообщили корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» в пресс-службе МВД, по факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело. Дебоширу грозит до двух лет лишения свободы.

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