В Прикамье пациента осудят за избиение медиков скорой помощи

49-летний житель села Вознесенское ответит в суде за нападение на медиков скорой помощи.

По предварительным данным, у мужчины поднялось давление, ему вызвали скорую помощь. Когда на место приехали медики, они заметили, что гражданин пьян. Когда ему начали оказывать медпомощь, пациент набросился на медиков с кулаками. В итоге пришлось вызвать полицию.