В Воронеже за полторы недели уже 11 человек пострадали от падения сосулек
5 из них госпитализировали.
5 из них госпитализировали.
«С начала 2017 года в результате падения оледенений пострадали 15 жителей города и 14 жителей области, — сообщают в региональном департаменте здравоохранения. — Госпитализация потребовалась девятерым».
Напомним, что ледяные глыбы на прошлой неделе обрушились на двух женщин с колясками, пенсионерку, стоявшую у магазина. Также сильно пострадала женщина, которую придавило козырьком, обрушившимся под весом снега.