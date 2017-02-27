В Воронеже за полторы недели уже 11 человек пострадали от падения сосулек

Из-за потепления в Воронеже и области уже больше недели с крыш домов то и дело срываются ледяные глыбы. С 16 по 26 февраля от падения наледи в Воронеже пострадали 11 человек. Из них пятерых госпитализировали. В области за это же время от падения сосулек пострадали три человека.

«С начала 2017 года в результате падения оледенений пострадали 15 жителей города и 14 жителей области, — сообщают в региональном департаменте здравоохранения. — Госпитализация потребовалась девятерым».

Напомним, что ледяные глыбы на прошлой неделе обрушились на двух женщин с колясками, пенсионерку, стоявшую у магазина. Также сильно пострадала женщина, которую придавило козырьком, обрушившимся под весом снега.