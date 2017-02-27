Ехавший из Воронежской области дальнобойщик пропал вместе с грузом

Житель Московской области пропал без вести по пути с Ольховатского сахарного комбината, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» начальник следственной группы Ольховатского ОМВД Александр Цыбуля в понедельник, 27 февраля. Москвич забрал с предприятия 20 т сахара 8 февраля.

Сотрудники сахкомбината забеспокоились, что груз не доставлен в столицу, и обратились в райотдел полиции. Местонахождение водителя и грузовика неизвестно. Правоохранители проводят проверку по данному факту.