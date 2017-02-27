В Москве почувствовавший себя плохо водитель протаранил несколько машин и умер
ДТП произошло в районе дома № 9 на улице Наметкина.
ДТП произошло в районе дома № 9 на улице Наметкина.
Водитель Kia Rio скончался за рулем своего автомобиля после того, как ему стало плохо, и он протаранил несколько автомобилей на
ДТП произошло в районе дома № 9 на улице Наметкина. «По предварительным данным, водителю Kia стало плохо за рулем, в результате он потерял управление автомобилем», — рассказал собеседник агентства.
Оставшаяся без управления машина врезалась в припаркованные у обочины Land Rover и Mitsubishi Outlander. Прибывшие на место аварии врачи скорой помощи ничем не смогли помочь водителю.
Как сообщает РЕН ТВ, погибший работал охранником. До места работы он не доехал около километра.