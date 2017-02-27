В Москве почувствовавший себя плохо водитель протаранил несколько машин и умер

Водитель Kia Rio скончался за рулем своего автомобиля после того, как ему стало плохо, и он протаранил несколько автомобилей на юго-западе Москвы. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

ДТП произошло в районе дома № 9 на улице Наметкина. «По предварительным данным, водителю Kia стало плохо за рулем, в результате он потерял управление автомобилем», — рассказал собеседник агентства.

Оставшаяся без управления машина врезалась в припаркованные у обочины Land Rover и Mitsubishi Outlander. Прибывшие на место аварии врачи скорой помощи ничем не смогли помочь водителю.

Как сообщает РЕН ТВ, погибший работал охранником. До места работы он не доехал около километра.