Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Савченко призвала украинских солдат идти свергать власть в Киеве
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
Сергей Лазарев впервые показал сына
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»Организаторы церемонии «Оскар» перепутали конверты, и на пять минут лучшим фильмом стал «Ла-Ла Ленд»
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
Скончался создатель программы "Жди меня"
Поступок актрисы поразил мужчин по всему миру
Донбасс ставит Киеву ультиматум: срок – один день – СМИ
Порошенко дал обещание жителям Крыма - СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
10«День без иммигрантов»
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
16:23 (мск), источник: Nakanune.ru

Пациентов ГКБ № 1 Екатеринбурга эвакуировали из-за задымления

В городской клинической больнице № 1 Екатеринбурга произошло задымление. Было эвакуировано более 80 пациентов.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на седьмом техническом этаже больницы случилось короткое замыкание электрощита без последующего горения: в результате произошла натяжка дыма на шестой этаж.

«Персонал больницы оперативно до приезда пожарных организовал эвакуацию пациентов из терапевтического отделения шестого этажа. 74 пациента и восемь лежачих больных были эвакуированы работниками в безопасное место. Также эвакуировались восемь человек персонала», — рассказали в МЧС.

Прибывшие пожарные подразделения в составе пяти единиц техники и 17 человек провели проверку помещений и организовали их проветривание. Пострадавших в результате ЧП нет. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют пожарные дознаватели.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль начинает ежемесячный мониторинг экономических рисков в регионах
Как изменится жизнь россиян в марте
Медведев заявил об отсутствии безработицы в России
В Минфине решили вытащить деньги россиян из-под подушек
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»
Трамп установил антирекорд популярности
Легендарная гимнастка Корбут продала олимпийские медали
Умер создатель «Последнего героя» и «Жди меня»
Спорт
«Реал» повторяет рекорд «Барселоны»: 10 главных событий выходных "Реал" забивает в 44-й игре подряд, Моуринью и Ибрагимович берут Кубок лиги с "МЮ", а Луис Энрике проводит 100-й матч с "Барсой"
Авто
Выжить при покушении: 5 авто, защитившие людей от террористов Важных пассажиров можно прикрыть броней. Но иногда выручают мощный мотор, маскировка и... обыкновенное чудо
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
В Москве продается самая маленькая квартира в России
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя Артистка рассказала об отце малыша.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь