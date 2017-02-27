Пациентов ГКБ № 1 Екатеринбурга эвакуировали из-за задымления

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на седьмом техническом этаже больницы случилось короткое замыкание электрощита без последующего горения: в результате произошла натяжка дыма на шестой этаж.

«Персонал больницы оперативно до приезда пожарных организовал эвакуацию пациентов из терапевтического отделения шестого этажа. 74 пациента и восемь лежачих больных были эвакуированы работниками в безопасное место. Также эвакуировались восемь человек персонала», — рассказали в МЧС.

Прибывшие пожарные подразделения в составе пяти единиц техники и 17 человек провели проверку помещений и организовали их проветривание. Пострадавших в результате ЧП нет. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют пожарные дознаватели.