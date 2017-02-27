Александра Нильского приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима

Напомним, их задержали в апреле 2016 г. по подозрению в том, что они получили миллионный откат с одного из подрядчиков, который был готов заплатить кругленькую сумму, но продолжать работать с «дочкой» Роснефти, то есть с Самарским ИТЦ.

По версии следствия, Нильский решил нажиться на заключенных еще до него контрактах аутстаффинга (предоставления персонала заказчику) между ООО «Самарский ИТЦ» и ООО «Специалист». В бумагах не была прописана дата окончательного расчета, и в конце мая 2014 г. Нильский объяснил директору «Специалиста» Вячеславу Усынину, что платежи по контракту будут поступать лишь взамен откатов. Чтобы «замести следы», деньги переводились через другую фирму, ООО «Аврора».

На суде потерпевший, Вячеслав Усынин, признал, что еще до Нильского его фирма «доплачивала» 10−12 сотрудникам отдела строительного контроля Самарского ИТЦ зарплату, хотя именно эти люди должны были контролировать, чтобы все пункты договоров между компаниями выполнялись как следует. А когда во главе Самарского ИТЦ встал Нильский он якобы «заломил такую цену» (то есть откат), что работать приходилось себе в убыток. Тогда-то Усынин и пошел в полицию.

По словам Нильского, все дело в том, что он был против «утечки» денег компаниям Усынина, которые выигрывали контракты аутстаффинга по заниженным ценам, а потом тянули дополнительные деньги из Самарского ИТЦ за счет «мертвых душ», которые на самом деле никогда никаких работ не выполняли, и завышенных коэффициентов по оплате труда, для которых не было оснований. Когда Нильский попытался помешать этому, против него якобы и было сфабриковано дело.

Тем не менее, гособвинение его вину посчитало вполне доказанной. Помощник прокурора Самарского района Мария Афанасьева запросила Нильскому восемь лет лишения свободы со штрафом 380 млн руб., а Сергею Вершкову, через которого, по версии, следствия передавались деньги от Усынина к Нильскому, — шесть лет колонии со штрафом 380 млн рублей.