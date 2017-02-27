В Екатеринбурге поймали подозреваемого в ограблении студентки

Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в ограблении студентки Уральской государственной консерватории.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-группе городского УМВД, преступление было совершено в ночь на 6 января 2017 года. Однако 26-летняя гражданка одной из юго-восточных азиатских республик обратилась в полицию только через две недели. Она сообщила, что ее подкараулил неизвестный на улице Щорса и под угрозой насилия похитил 5 000 рублей.

Спустя некоторое время личность подозреваемого была установлена. Им оказался 37-летний безработный. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Он арестован.

Полиция полагает, что этот преступный эпизод не единственный. Всех, кто мог пострадать от действий подозреваемого, просят позвонить по телефонам: (343)356−42−05 (дежурная часть) или 02.