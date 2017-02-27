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17:07 (мск), источник: ЮГА.ру

В Анапе двое мужчин подожгли автосервис, чтобы скрыть кражу

В Анапе задержали подозреваемых в поджоге автосервиса.

В дежурную часть поступило сообщение о пожаре. На место прибыли стражи порядка, они изучили записи с камер и установили подозреваемых. Ими оказались работник автосервиса и местный житель, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Мужчин задержали у них дома и доставили в отделение, там они признались в содеянном. Подозреваемые проникли в автосервис, похитили усилитель звука и 30 тыс. рублей, предварительно отключив камеры, кроме одной, о которой они не знали. Чтобы скрыть кражу, работник сервиса облил стены и мебель бензином и поджег.

Возбудили уголовные дела по факту кражи и поджога, один из подозреваемых находится под стражей, второй — под подпиской о невыезде.

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