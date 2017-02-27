Семь учащихся нижегородской семинарии госпитализированы с пищевым отравлением. Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в министерстве здравоохранения Нижегородской области, массовое отравление произошло 27 февраля.

Согласно информации, всех пострадавших направили в ГБУЗ НО «Инфекционная больница № 9». Поставлен предварительный диагноз — пищевая токсикоинфекция. Отмечается, что возраст пострадавших 20 — 27 лет.

Состояние всех госпитализированных удовлетворительное, тяжелых отравлений нет.