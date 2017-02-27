В Нижнем Новгороде у дома № 13/2 по улице Ильинской обрушился ведущий к подъезду мостик

«По фасаду проходят трещины, которые видно в квартирах. Капитальный ремонт не делался ни разу с момента постройки дома в 60-х годах. Штукатурка отваливается кусками. А ведь это центр города — Набережная Федоровского. Мостики, ведущие к подъездам, в ужасном состоянии. Вопиющий случай произошел несколько дней назад. Один из них обрушился», — сообщил он.

В группе «Нижний Новгород» в социальной сети 27 февраля появился пост одного из жильцов — Алексея Капитанова, посвященный состоянию здания:

По словам автора поста, эти мостики — единственный путь в подъезд. В следующий раз обрушение может произойти под идущими людьми, что повлечет за собой человеческие жертвы.

NewsNN направил в администрацию Нижнего Новгорода, с просьбой к ответственным ведомствам дать оценку состояния дома.