В заброшенном здании под Воронежем нашли тело 58-летнего мужчины

Жители Семилук обнаружили тело мужчины в заброшенном здании по адресу улица Газовая, 1 в воскресенье, 26 февраля. Следов насильственной смерти на теле не было. Сельчане сразу же сообщили о находке в полицию.

Личность умершего установили, им оказался 58-летний житель Семилук. Полицейские проводят проверку и ждут результатов вскрытия, чтобы установить причину смерти. Что привело мужчину в заброшенный дом, неизвестно.