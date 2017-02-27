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18:20 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 400 человек получили травмы на обледенелых тротуарах в Нижегородской области за праздничные дни

Кроме того, в регионе 16 человек пострадали от холодовых травм.

Более 400 человек получили травмы на обледенелых тротуарах в Нижегородской области за праздничные дни. Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в министерстве здравоохранения Нижегородской области, с 23 по 26 февраля в результате уличных травм пострадали 466 человек, из них 13 детей. При этом 36 нижегородцев были госпитализированы.

Кроме того, за указанный период в регионе 16 человек пострадали от холодовых травм. Три нижегородца нуждались в госпитализации, в одном случае обморожение закончилось летально.

Также, в праздничные дни в Нижегородской области зафиксирован один случай падения наледи с крыши на человека. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

Ранее сообщалось, что более 50 человек пострадали в Нижегородской области в результате уличных травм за выходные дни с 17 по 19 февраля.

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