Более 400 человек получили травмы на обледенелых тротуарах в Нижегородской области за праздничные дни
Кроме того, в регионе 16 человек пострадали от холодовых травм.
Кроме того, в регионе 16 человек пострадали от холодовых травм.
Более 400 человек получили травмы на обледенелых тротуарах в Нижегородской области за праздничные дни. Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в министерстве здравоохранения Нижегородской области, с 23 по 26 февраля в результате уличных травм пострадали 466 человек, из них 13 детей. При этом 36 нижегородцев были госпитализированы.
Кроме того, за указанный период в регионе 16 человек пострадали от холодовых травм. Три нижегородца нуждались в госпитализации, в одном случае обморожение закончилось летально.
Также, в праздничные дни в Нижегородской области зафиксирован один случай падения наледи с крыши на человека. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.
Ранее сообщалось, что более 50 человек пострадали в Нижегородской области в результате уличных травм за выходные дни с 17 по 19 февраля.