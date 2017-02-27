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17:48 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Мать и дочь будут судить за мошенничество в Шахтах

Ущерб от преступления составил около 400 тысяч рублей.

Мать и дочь предстанут перед судом в Шахтах по обвинению в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Женщинам инкриминируется ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, каждая из обвиняемых обратилась в администрацию города с заявлением на получение субсидии для начинающих предпринимателей, предназначенной для возмещения части затрат по организации собственного дела.

Для создания видимости расходов одна из женщин предоставила фиктивные документы, согласно которым она занималась предпринимательской деятельностью в сфере гостиничного бизнеса, другая — якобы организовала сауну.

На основании этих документов каждой из обвиняемых было перечислено около 200 тысяч рублей.

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