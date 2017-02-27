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17:46 (мск), источник: ИА REGNUM

Приз — автомобиль: двух казанцев обвиняют в «розыгрыше» 11 человек

В Казани двоих мужчин будут судить за телефонное мошенничество, в результате которого пострадали жители трёх регионов России.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего Ильи Булатова и 40-летнего Игоря Филиппова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры РТ.

По версии следствия, с сентября 2015 года по май 2016 года фигуранты уголовного дела, находясь на территории Казани, рассылали жителям РФ от имени радиостанции «Русское радио» смс-сообщения о якобы выигранном автомобиле. В дальнейшем они убеждали граждан перевести им денежные средства в качестве оплаты налога с выигрыша. В итоге жертвами злоумышленников стали 11 жителей Ханты-Мансийского автономного округа, Кировской области и Марий Эл. Причиненный им ущерб оценивается на сумму свыше 325 тыс. рублей.

Вину в инкриминируемом преступлении они не признали, ущерб не возместили.

Уголовное дело направлено в Авиастроительный районный суд города Казани.

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