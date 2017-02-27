Приз — автомобиль: двух казанцев обвиняют в «розыгрыше» 11 человек
В Казани двоих мужчин будут судить за телефонное мошенничество, в результате которого пострадали жители трёх регионов России.
В Казани двоих мужчин будут судить за телефонное мошенничество, в результате которого пострадали жители трёх регионов России.
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего Ильи Булатова и 40-летнего Игоря Филиппова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), сообщили ИА REGNUM в
По версии следствия, с сентября 2015 года по май 2016 года фигуранты уголовного дела, находясь на территории Казани, рассылали жителям РФ от имени радиостанции «Русское радио»
Вину в инкриминируемом преступлении они не признали, ущерб не возместили.
Уголовное дело направлено в Авиастроительный районный суд города Казани.