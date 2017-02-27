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18:10 (мск), источник: НИА Самара

26-летний самарец зарубил своих родителей

Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления по статье «Убийство двух лиц».

23 февраля 2017 года в одной из квартир дома, расположенного по улице Чапаевской Самарского района города Самары, обнаружены тела мужчины, 1958 года рождения и женщины, 1964 года рождения, с признаками насильственной смерти — рублеными ранами головы. По подозрению в совершении преступления в этот же день был задержан сын потерпевших 26-летний местный житель. В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

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