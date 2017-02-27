В центре Петербурге при передаче взятки задержан сотрудник Жилкома
Сотрудника жилищного комитета Смольного 27 февраля задержали в ресторане в центре Петербурга при передаче 4 миллионов.
Сотрудника жилищного комитета Смольного 27 февраля задержали в ресторане в центре Петербурга при передаче 4 миллионов.
Как стало известно «Фонтанке», сотрудники правоохранительных органов при поддержке спецназа СОБР задержали 45-летнего мужчину около 15.20 в одном из рядом расположенных с комитетом заведений. Деньги ему передавала женщина, сидящая с ним за одним столом.
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