В Нижнем Новгороде бойцы Росгвардии задержали вооруженного мужчину

На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в одном из помещений офисного здания неизвестный угрожает работникам организации. На место незамедлительно прибыл экипаж группы задержания. Одна из сотрудниц пояснила росгвардейцам, что неизвестный пришел в офис с предметом, похожим на пистолет и стал угрожать здоровью и жизни работников. После чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, похожего на подозреваемого. У задержанного было изъято боевое оружие  пистолет «Макарова» с глушителем и два магазина к нему.

В настоящее время подозреваемый передан сотрудникам правоохранительных органов для установления всех обстоятельств происшествия. Оружие направлено на баллистическую экспертизу.