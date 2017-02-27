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18:24 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде бойцы Росгвардии задержали вооруженного мужчину

Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии задержали 35-летнего гражданина, который был вооружен пистолетом и угрожал расправой работникам одного из строительных офисов. Об этом сообщает пресс- служба ведомства.

На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в одном из помещений офисного здания неизвестный угрожает работникам организации. На место незамедлительно прибыл экипаж группы задержания. Одна из сотрудниц пояснила росгвардейцам, что неизвестный пришел в офис с предметом, похожим на пистолет и стал угрожать здоровью и жизни работников. После чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, похожего на подозреваемого. У задержанного было изъято боевое оружие  пистолет «Макарова» с глушителем и два магазина к нему.

В настоящее время подозреваемый передан сотрудникам правоохранительных органов для установления всех обстоятельств происшествия. Оружие направлено на баллистическую экспертизу.

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