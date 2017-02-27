В Бельцах водитель троллейбуса избил безбилетного пассажира

Так, на видео запечатлено, что на лестницу троллейбуса взобрался мужчина, пожелавший проехаться бесплатно. Водителю ехавшей следом машины заяц жестами пожаловался, что у него нет денег на проезд.

Внезапно на мужчину накинулся водитель троллейбуса. Он оторвал безбилетника от лестницы и нанес несколько сильных ударов по голове, а затем прогнал.

Просмотрев ролик, некоторые пользователи соцсети сошлись во мнении, что безбилетник заслужил расправу со стороны водителя троллейбуса, отметив, что тем самым он спас как самого зайца, так и других автолюбителей.

— Водила хоть и выглядел жестоко, но может спас бедолаге жизнь на будущее… А сорвись он нечаянно? Правильно, под колеса машины! — написал один из пользователей.

— Все правильно водитель сделал, если бы что-то с этим случилось, то у водителя были большие проблемы. Нет денег — пешком иди, — написал другой.

— Не приведи господь, тот парень оказался бы под колесами: у водителя могли бы появится проблемы. Те, кто сзади едут, должны бы тоже понять, что за секунду этот человек мог оказаться под их колесами, а это уже проблема совершенно невинных людей. Водитель молодец, пару оплеух никому еще не мешает, — высказал уверенность третий.

В то же время, другие комментаторы сочли, что избивать нарушителя было не обязательно.

— Да, парень конечно нарушил правила безопасности, но можно было выйти и попросить не делать этого, предотвратив опасную для его жизни ситуацию и предупредить о последствиях. Но никто не давал права его бить, — выразил уверенность один из комментаторов.