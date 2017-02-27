За пьяную езду и стрельбу из пневматики петербуржцу дали 1,5 года колонии
Мужчина признан виновным в хулиганстве с применением оружия.
Мужчина признан виновным в хулиганстве с применением оружия.
В Петербурге вынесен приговор в отношении мужчины, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия, сообщает «Росбалт».
Следствие установило, что петербуржец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ехал за рулем автомобиля, выставив из окна травматический пистолет.
Он направлял оружие на прохожих и оскорблял их.
Вину свою автомобилист признал в полном объеме.
Его признали виновным и приговорили к 1,5 года наказания с отбыванием в