За пьяную езду и стрельбу из пневматики петербуржцу дали 1,5 года колонии

В Петербурге вынесен приговор в отношении мужчины, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия, сообщает «Росбалт».

Следствие установило, что петербуржец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ехал за рулем автомобиля, выставив из окна травматический пистолет.

Он направлял оружие на прохожих и оскорблял их.

Вину свою автомобилист признал в полном объеме.