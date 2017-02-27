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18:54 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

За пьяную езду и стрельбу из пневматики петербуржцу дали 1,5 года колонии

Мужчина признан виновным в хулиганстве с применением оружия.

В Петербурге вынесен приговор в отношении мужчины, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия, сообщает «Росбалт».

Следствие установило, что петербуржец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ехал за рулем автомобиля, выставив из окна травматический пистолет.

Он направлял оружие на прохожих и оскорблял их.

Вину свою автомобилист признал в полном объеме.

Его признали виновным и приговорили к 1,5 года наказания с отбыванием в колонии-поселении.

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