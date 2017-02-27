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22:35 (мск), источник: АиФ Прикамье

В центре Перми светофор упал на автобус

Пешеходы, стоявшие рядом, не пострадали.

Светофор в центре Перми упал на проезжающий мимо автобус. В Интернете появилось видео необычного ДТП в Перми: на Перекрестке Комсомольский проспект — улица Пушкина.

В соцсетях очевидцы рассказывают, что происшествие случилось 26 февраля около 14 часов. Автобус ПАЗ ехал по Комсомольскому проспекту. В тот момент, когда он пытался повернуть на улицу Пушкина, на него неожиданно упал светофор. Пешеход, который стоял рядом, не пострадал.

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