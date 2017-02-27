Штормовой ветер в Омске снес щит с политической рекламой

Пользователи увидели некий символизм в том, что ветер обрушился на баннер с околополитическим содержанием. На нем был изображен известный общественник Ринат Карымов, участник проекта «Народный юрист» организации «Оплот», выступающий, судя по надписи, против пивных в жилых домах.

Сегодня днем порывом ветра снесло рекламную конструкцию на пересечении улиц Бульварная и Панфилова. Фотография перевернутого билборда появилась в паблике REGIK55.

— Кандидатура не устояла в предвыборной гонке, — пошутили в комментариях.

— Если политический, то, скорее всего, от обилия обещаний на нем рухнул, — предположили другие.

Также в объектив камеры попал наполовину сорванный ветром баннер на улице Маяковского.