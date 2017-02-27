В Уфе сняли на видео, как при уборке снега повредили машины

Инцидент произошел по улице Менделеева возле парковки одного из торговых центров Уфы. Видеозапись очевидца в редакцию «Вести-Башкортостан» прислал наш телезритель.

На кадрах видно, как большие заледенелые куски падают прямо на автомобили. Вероятно, водитель снегоуборочной машины даже не подозревает о происходящем, так как обзор ему закрывают огромные сугробы, скопившиеся вдоль дороги. Сейчас все обстоятельства и подробности случившегося выясняются.