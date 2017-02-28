Воронежская полиция задержала девушку, торговавшую «пиратскими» программами

Как пояснили правоохранители, в одном из торговых павильонов, расположенном на улице Моисеева, 25-летняя девушка продавала нелицензионное программное обеспечение. Проводя обыск, полицейские изъяли у продавщицы usb-накопители с «пиратскими» программами.

Материальный ущерб, нанесенный правообладателю продажей «пиратского софта», по предварительным подсчетам, составил около 1,5 миллионов рублей.

— По данному факту СО по Ленинскому району Воронежа СУ СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 146 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение авторских и смежных прав». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, — подчеркнули в ГУВД.