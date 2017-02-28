Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Звезды 80-х: что произошло с легендами сцены
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Cпустя ровно 12 лет Караченцов снова разбился в страшном дтп
Известный актер умер после операции (фото)
"За рулем была мама": сын Караченцова рассказал о ДТП
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Ломают мосты, не влезают в туннели»: СМИ о танках США в Польше
Крымские татары не хотят на Украину: Все меняется
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
12:06 (мск), источник: 36on.ru

Воронежская полиция задержала девушку, торговавшую «пиратскими» программами

Полиция задержала 25-летнюю жительницу Воронежа, подозреваемую в нарушении авторских и смежных прав в особо крупном размере. Об этом сообщили в ГУВД.

Как пояснили правоохранители, в одном из торговых павильонов, расположенном на улице Моисеева, 25-летняя девушка продавала нелицензионное программное обеспечение. Проводя обыск, полицейские изъяли у продавщицы usb-накопители с «пиратскими» программами.

Материальный ущерб, нанесенный правообладателю продажей «пиратского софта», по предварительным подсчетам, составил около 1,5 миллионов рублей.

— По данному факту СО по Ленинскому району Воронежа СУ СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 146 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение авторских и смежных прав». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, — подчеркнули в ГУВД.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Шесть человек пострадали в столкновении ВАЗа и «Шкоды» под Воронежем
МИД РФ заявил о начале подготовки встречи Путина и Трампа
СБ ООН осудил КНДР за обход санкций
Глава ВС одобряет отмену статьи за нарушения на митингах
Легендарный хоккеист Владимир Петров умер в возрасте 69 лет
СМИ: Россия отказалась задержать возможных убийц Ким Чен Нама
Руководство Samsung ушло в отставку из-за обвинений в коррупции
Американская киноакадемия извинилась за ошибку на премии «Оскар»
Спорт
Борис Михайлов: Болезнь «съела» Петрова за полтора месяца Сегодня на 70-м году жизни скончался легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем В своей поздравительной телеграмме премьер-министр отметил многогранное дарование народной артистки
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как законно увеличить площадь санузла
Покупку жилья за наличные планируют ограничить
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь Каждый день, каждую минуту наших детей подстерегает огромное количество опасностей – неадекватные незнакомцы на улицах, «группы смерти» в интернете. Угроза может исходить даже от близких людей, и справиться с ней ребенок сможет только четко зная, как действовать в той или иной ситуации. К кому обратиться за помощью, если ты потерялся? Когда не нужно слушаться взрослых? Как вести себя в социальных сетях? На эти вопросы отвечают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь