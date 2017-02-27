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19:23 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Столичная полиция разыскивает неуловимого грабителя банков

Столичная полиция объявила вознаграждение в размере 100 тыс. грн за информацию, которая поможет установить личность или местонахождение и задержать подозреваемого в совершении серии налетов на банковские учреждения. Об этом в понедельник сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Последний эпизод ограбления произошел на прошлой неделе по улице Васильковской в ​​Голосеевском районе Киева. В полдень мужчина зашел в помещение одного из коммерческих банков и, угрожая оружием, заставил отдать ему деньги. Получив наличные, злоумышленник спокойно покинул финансовое учреждение», — сказано в сообщении.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, подозреваемому мужчине примерно 50−55 лет, в момент последнего ограбления он был в очках, одет в темное пальто.

Работники уголовного розыска установили, что на счету преступника уже более десятка аналогичных ограблений, которые он совершает с 2010 года. Мужчина выбирает банки, в которых нет охраны.

«К тому же, он ни разу он не применял оружие во время угроз. В нескольких случаях грабитель даже назывался клиентом банка и требовал отвести его в кабинет директора, которого заставлял открывать сейф с деньгами», — подчеркивают правоохранители.

Анализируя поведение подозреваемого, оперативники пришли к выводу, что действует он всегда очень спокойно и уравновешенно.

В настоящее время сотрудники киевской полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленника за совершение разбойных нападений на банковские учреждения.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой предоставлять полезную для розыска информацию, которая поможет задержать преступника. За содействие в его установлении и задержании объявлено вознаграждение в размере 100 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что в Луцке правоохранители со стрельбой задержали вооруженных злоумышленников, пытавшихся ограбить банк.

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