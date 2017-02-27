Представлены подробности отравления лицеистов Кишинева клеем

Там сообщили, что учащиеся четвертого класса отравились на уроке изобразительного искусства.

«Одна девочка из класса принесла на занятия клей, предназначенный для обуви, а не для бумаги», — заявили в лицее имени Александра Иоана Кузы.

Там отметили, что этим клеем воспользовались несколько учеников. Затем детям стало плохо из-за сильного запаха.

«Приехала скорая и забрала десять детей. Сейчас их уже выписали. Они вернулись в школу и забрали свои портфели», — рассказала собеседница.

Также известно, что ученики готовили на занятии подарки к празднику 8 марта.