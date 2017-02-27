Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Спецслужбы США допросили Викторию Боню о Путине и КГБ
"Нападки" немецких политиков вызвали недоумение у Минобороны РФ
Как одевать ребенка весной: советы мам
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»Организаторы церемонии «Оскар» перепутали конверты, и на пять минут лучшим фильмом стал «Ла-Ла Ленд»
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
Известный актер умер после операции
Борт "Аэрофлота" с горящим двигателем сел в Цюрихе
Польша отказывает Украине в помощи и советует идти к РФ - СМИ
Газманов призвал к отказу от Евровидения: Хватит!
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
19:05 (мск), источник: Sputnik.md

Представлены подробности отравления лицеистов Кишинева клеем

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik, Юлия Липовая. Стали известны подробности отравления детей клеем в одном из лицеев Кишинева. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в учебном заведении.

Источник: Sputnik.md

Там сообщили, что учащиеся четвертого класса отравились на уроке изобразительного искусства.

«Одна девочка из класса принесла на занятия клей, предназначенный для обуви, а не для бумаги», — заявили в лицее имени Александра Иоана Кузы.

Там отметили, что этим клеем воспользовались несколько учеников. Затем детям стало плохо из-за сильного запаха.

«Приехала скорая и забрала десять детей. Сейчас их уже выписали. Они вернулись в школу и забрали свои портфели», — рассказала собеседница.

Также известно, что ученики готовили на занятии подарки к празднику 8 марта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Масонские тайны Кишинева
Как изменится жизнь россиян в марте
Медведев заявил об отсутствии безработицы в России
В Минфине решили вытащить деньги россиян из-под подушек
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»
Трамп установил антирекорд популярности
Граждане Грузии смогут ездить в Европу без виз с конца марта
Голодец назвала классы в школах неправильно сконструированными
Спорт
«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке Представляем главные события 24-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя Артистка рассказала об отце малыша.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь