В Перми мужчина упал с моста

Пермяк упал с железнодорожного моста днём 27 февраля. О произошедшем очевидцы сообщили в «Скорую». Медики быстро приехали на место, но добраться до пострадавшего сами не смогли и позвали на помощь спасателей.

«На пульт оперативного дежурного Пермской городской службы спасения поступило сообщение от врача бригады скорой медицинской помощи, который сообщил что, на левом берегу залива реки Кама, под железнодорожным мостом между станциями “Левшино” и “Банная гора” находится мужчина, которого требуется доставить до автомобиля службы 03», — сообщили в городской службе спасения.

Мужчина упал с большой высоты и получил серьёзные травмы. Сам передвигаться он не мог. Спасатели уложили его в спелеоковш и доставили на другой берег залива, подняли в гору и погрузили в автомобиль «Скорой».

По данным очевидцев, это могла быть попытка суицида.