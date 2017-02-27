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22:28 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на Московке-2 столкнулись четыре иномарки

По предварительным данным, все живы, но есть ли пострадавшие, пока не ясно.

Сегодня вечером в микрорайоне «Московка-2» прозошло массовое ДТП с участием четырех машин. Как сообщают в паблике «ЧП Омск», недалеко от поворота на поселок Светлый «Хонда», поворачивая налево во дворы, не пропустила встречный автомобиль «Мазда». С ними столкнулись еще две иномарки — «Тойота» и вторая «Мазда».

Есть ли пострадавшие, пока не известно. Очевидцы пишут, что все живы и уже разъехались. Однако на месте аварии видели не менее двух карет скорой помощи и машину МЧС. По некоторым данным, мог пострадать ребенок.

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