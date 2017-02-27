Житель Светлогорска в кафе в Могилеве ранил ножом трех человек

Инцидент между жителем Светлогорска и посетителями заведения произошел в могилевском кафе-баре «Эдем», расположенном на Пожарном переулке областного центра.

«Сотрудниками отдела охраны задержан житель Светлогорска, который в кафе в ходе конфликта причинил ножевые ранения троим посетителям», — сказали в департаменте.

Там также сообщили, что после драки подозреваемый — мужчина 1977 года рождения — похитил с барной стойки кассовый аппарат. Задержали жителя Светлогорска после срабатывания в кафе тревожной сигнализации.

В настоящее время по факту сотрудники милиции проводят проверку.