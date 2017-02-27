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19:56 (мск), источник: Sputnik.by

Житель Светлогорска в кафе в Могилеве ранил ножом трех человек

МИНСК, 27 фев — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Могилеве мужчину, который подозревается в нападении с ножом на посетителей кафе, всего пострадали три человека, сообщили Sputnik в Департаменте охраны МВД Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Инцидент между жителем Светлогорска и посетителями заведения произошел в могилевском кафе-баре «Эдем», расположенном на Пожарном переулке областного центра.

«Сотрудниками отдела охраны задержан житель Светлогорска, который в кафе в ходе конфликта причинил ножевые ранения троим посетителям», — сказали в департаменте.

Там также сообщили, что после драки подозреваемый — мужчина 1977 года рождения — похитил с барной стойки кассовый аппарат. Задержали жителя Светлогорска после срабатывания в кафе тревожной сигнализации.

В настоящее время по факту сотрудники милиции проводят проверку.

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