Как аферисты чистят банковские карты через SMS

Об этом предупреждает «Ранок у великому місті».

— Ваша карта заблокирована — позвоните в банк, — говорится в сообщении мошенников.

Кроме того, клиентам банков могут сообщать о том, что якобы на счету осталось ноль гривен, и тоже просить перезвонить по указанному номеру.

У доверчивых украинцев аферисты узнают номер карты, пин-код и три секретные цифры на обратной стороне. Получив эту информацию, мошенники буквально за несколько минут снимают все деньги.

В банках советуют не верить фальшивым SMS и не рассказывать по телефону конфиденциальную информацию. Если вы получили подобное SMS, специалисты советуют звонить или идти в банк.