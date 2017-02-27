Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Спецслужбы США допросили Викторию Боню о Путине и КГБ
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Американская пресса опубликует расследование о Путине
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»Организаторы церемонии «Оскар» перепутали конверты, и на пять минут лучшим фильмом стал «Ла-Ла Ленд»
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Как одевать ребенка весной: советы мам
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Польша отказывает Украине в помощи и советует идти к РФ - СМИ
Газманов призвал к отказу от Евровидения: Хватит!
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
16Скончался Виталий Чуркин
22:10 (мск), источник: Ictv.ua

Как аферисты чистят банковские карты через SMS

Украинцы все чаще становятся жертвами афер с банковскими карточками. В последнее время граждане начали получать SMS-сообщения о блокировке банковской карты.

Об этом предупреждает «Ранок у великому місті».

— Ваша карта заблокирована — позвоните в банк, — говорится в сообщении мошенников.

Кроме того, клиентам банков могут сообщать о том, что якобы на счету осталось ноль гривен, и тоже просить перезвонить по указанному номеру.

У доверчивых украинцев аферисты узнают номер карты, пин-код и три секретные цифры на обратной стороне. Получив эту информацию, мошенники буквально за несколько минут снимают все деньги.

В банках советуют не верить фальшивым SMS и не рассказывать по телефону конфиденциальную информацию. Если вы получили подобное SMS, специалисты советуют звонить или идти в банк.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Две главных задачи Кремля перед аннексией Донбасса
Как изменится жизнь россиян в марте
Медведев заявил о стабилизации ситуации на рынке труда РФ
В Минфине решили вытащить деньги россиян из-под подушек
Дворкович назвал сумму долга Белоруссии за российский газ
Трамп заявил, что уже десять лет не звонил в Россию
Граждане Грузии смогут ездить в Европу без виз с конца марта
Голодец предложила изменить прямоугольную форму классов в школах
Спорт
«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке Представляем главные события 24-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности Мама двоих малышей и фитнес-гуру, австралийка Тэмми Хэмброу продемонстрировала свой мускулистый плоский живот спустя семь месяцев после родов.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь