Как аферисты чистят банковские карты через SMS
Украинцы все чаще становятся жертвами афер с банковскими карточками. В последнее время граждане начали получать
Украинцы все чаще становятся жертвами афер с банковскими карточками. В последнее время граждане начали получать
Об этом предупреждает «Ранок у великому місті».
— Ваша карта заблокирована — позвоните в банк, — говорится в сообщении мошенников.
Кроме того, клиентам банков могут сообщать о том, что якобы на счету осталось ноль гривен, и тоже просить перезвонить по указанному номеру.
У доверчивых украинцев аферисты узнают номер карты,
В банках советуют не верить фальшивым SMS и не рассказывать по телефону конфиденциальную информацию. Если вы получили подобное SMS, специалисты советуют звонить или идти в банк.