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22:03 (мск), источник: 112.ua

В Кропивницком задержали участников организованной группировки «White Lions»

В Кропивницком задержали участников организованной группировки «White Lions» («Белые львы»), которые совершали нападения и грабежи местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Источник: 112.ua

Согласно сообщению, в состав группировки входили девушки. Они знакомились с потенциальными жертвами в социальных сетях, назначали встречу в безлюдных местах, где другие члены группы на них нападали, грабили, наносили тяжкие повреждения, требуя на видео признание в якобы педофилии.

После этого злоумышленницы, шантажируя размещением видео в сети, длительное время требовали деньги и другие материальные ценности.

Оперативники СБУ выяснили, что для организации своих действий, участники группировки общались между собой в закрытой группе одной из социальных сетей, организовывали встречи, обсуждали детали совершения разбойных нападений. В частности, было зафиксировано почти 40 видеороликов, на которых участники «White Lions» совершают групповые нападения на местных жителей.

Сейчас правоохранители задержали восьмерых участников группировки, задержание прошло во время расправы над очередной жертвой.

Как отмечают в СБУ, организаторами банды оказались два инспектора городского следственного изолятора, одного из которых СБУ задержала, второй находится в розыске.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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