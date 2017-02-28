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00:38 (мск), источник: Ежедневник.by

Директор предприятия покупал у себя автомобили по завышенной цене

Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора УП «Молодечноэлектромонтаж» ОАО «Будавник-169».

Источник: Ежедневник.by

По данным следствия, подозреваемый, находясь в должности директора предприятия, действуя вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности совершил действия с использованием служебных полномочий, повлекшие причинение предприятию ущерба в крупном размере, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Следствием установлено, что в 2012 году фигурант продал возглавляемому предприятию личный автомобиль Mitsubishi Outlander по завышенной цене, а в 2014 году согласно заключенному договору купли-продажи предприятие приобрело по заведомо завышенной цене транспортное средство, принадлежащее родственнику фигуранта.

По результатам проведенных экспертиз, в числе которой автотовароведческая, завышение стоимости на момент совершения сделок составило более 12,5 тыс. рублей.

Действия подозреваемого квалифицированы следствием как превышение служебных полномочий и злоупотребление служебными полномочиями.

На имущество подозреваемого, включая автомобиль и квартиру, наложен арест на сумму 140 тыс. рублей.

Проводятся следственные действия.

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