Директор предприятия покупал у себя автомобили по завышенной цене
Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора УП «Молодечноэлектромонтаж» ОАО «Будавник-169».
Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора УП «Молодечноэлектромонтаж» ОАО «Будавник-169».
По данным следствия, подозреваемый, находясь в должности директора предприятия, действуя вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности совершил действия с использованием служебных полномочий, повлекшие причинение предприятию ущерба в крупном размере, сообщила
Следствием установлено, что в 2012 году фигурант продал возглавляемому предприятию личный автомобиль Mitsubishi Outlander по завышенной цене, а в 2014 году согласно заключенному договору
По результатам проведенных экспертиз, в числе которой автотовароведческая, завышение стоимости на момент совершения сделок составило более 12,5 тыс. рублей.
Действия подозреваемого квалифицированы следствием как превышение служебных полномочий и злоупотребление служебными полномочиями.
На имущество подозреваемого, включая автомобиль и квартиру, наложен арест на сумму 140 тыс. рублей.
Проводятся следственные действия.