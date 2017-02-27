Яна Комиссарова согласилась с предъявленным обвинением

Яну Комиссарову обвиняют в хищении из регионального бюджета около полутора миллионов рублей. Показания против экс-чиновницы дал ее бывший супруг, который уже осужден на восемь лет за вымогательство и мошенничество. Корреспондент ГТРК «Южный Урал» Егор Брагин знает все подробности.

Сотрудники УФСБ задержали Яну Комиссарову в июне прошлого года. Ей предъявили обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения. Как тогда считало следствие, она похитила из регионального бюджета не менее 400 тысяч рублей. Чиновница была уволена и даже провела некоторое время в СИЗО. Однако позже вскрылись дополнительные факты: теперь речь в уголовном деле идет о полутора миллионах рублей.