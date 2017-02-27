Яна Комиссарова согласилась с предъявленным обвинением
Состоялось первое заседание по уголовному делу бывшего заместителя министра культуры Челябинской области.
Состоялось первое заседание по уголовному делу бывшего заместителя министра культуры Челябинской области.
Яну Комиссарову обвиняют в хищении из регионального бюджета около полутора миллионов рублей. Показания против
Сотрудники УФСБ задержали Яну Комиссарову в июне прошлого года. Ей предъявили обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения. Как тогда считало следствие, она похитила из регионального бюджета не менее 400 тысяч рублей. Чиновница была уволена и даже провела некоторое время в СИЗО. Однако позже вскрылись дополнительные факты: теперь речь в уголовном деле идет о полутора миллионах рублей.
Деньги предназначались на организацию фестиваля «Уральские пельмени» в парке Гагарина. Для которого бывшая заместитель министра культуры заказала торговые домики, которые, согласно материалам дела, не соответствовали конкурсной документации и были явно дешевле заявленной стоимости. Показания на Яну Комиссарову дал ее бывший муж, Евгений Агеев, который в данный момент отбывает наказание в колонии строгого режима. В феврале прошлого года его приговорили к 8 годам заключения за то, что он вымогал у знакомой 30 миллионов рублей.
Сегодня в Центральном суде Яна Комисарова полностью согласилась с предъявленным обвинением. Следующее заседание по громкому делу назначено на 5 апреля. До этого времени