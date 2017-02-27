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21:07 (мск), источник: РИА Новости

Николай Караченцов госпитализирован после ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Актер Николай Караченцов был госпитализирован после ДТП в Щелковском районе Подмосковья, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА Новости

Сын Николая Караченцова Андрей подтвердил РИА Новости, что актер попал в ДТП.

«Я еще не был на месте аварии, только еду туда. Но знаю, что папа госпитализирован, но не могу точно сказать — это больница Щелково или больница Королева. Позже узнаю подробно, как обстоят дела», — сказал он.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт ДТП, не уточнив имени пострадавшего.

По словам дежурного офицера, ДТП произошло около 19.30 на пересечении улица Пушкина и Теннисная в посёлке Загорянский, столкнулись Toyota Highlander и грузовая «Газель».

В 2005 году Николай Караченцов попал в автомобильную аварию, в результате которой получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Прям рок какой-то . Неужели сам рулил???
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