Николай Караченцов госпитализирован после ДТП в Подмосковье

Сын Николая Караченцова Андрей подтвердил РИА Новости, что актер попал в ДТП.

«Я еще не был на месте аварии, только еду туда. Но знаю, что папа госпитализирован, но не могу точно сказать — это больница Щелково или больница Королева. Позже узнаю подробно, как обстоят дела», — сказал он.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт ДТП, не уточнив имени пострадавшего.

По словам дежурного офицера, ДТП произошло около 19.30 на пересечении улица Пушкина и Теннисная в посёлке Загорянский, столкнулись Toyota Highlander и грузовая «Газель».